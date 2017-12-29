بن سلمان أطلق سراح أميرين سعوديين من "الريتز كارلتون"

العالم - السعودية

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع تأكيده “السماح لنجلي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز ​آل سعود​، الأمير مشعل بن عبد الله، أمير منطقة مكة سابقا، والأمير فيصل بن عبدالله، بمغادرة فندق “ريتز كارلتون” وسط الرياض، وهو مكان احتجاز الأمراء والمسؤولين الموقوفين”.

أشارت الوكالة إلى أن “الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود، وهي مقربة من الملك الراحل عبدالله، نشرت على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صورا للأميرين وأعربت عن أفضل تمنيات لهم”.

ويعتقل ابن سلمان العشرات من الأمراء والوزراء ورجال الاعمال في فندق الريتز كارلتون بالرياض على خلفية ما أسمها حملة مكافحة الفساد التي يقودها شخصيا, بهدف ابتزاز المعتقلين تحت حجة مكافحة الفساد.

ومن الشخصيات البارزة التي زجها ابن سلمان في الريتز الامير الوليد بن طلال إلى جانب الأمير متعب بن عبد الله الذي أطلق سراحه مؤخراً إلى جانب أمراء ووزراء ورجال أعمال بارزين.

وذكرت تقارير إعلامية أن إطلاق سراح المعتقلين يجري بعد تسويات مالية يجري بموجبها تنازل المحتجز على مبالغ مالية مقابل نيل حريتهم.

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