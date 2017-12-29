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دبلوماسيون:الأمم المتحدة تمنع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ في العالم
مصادر يمنية: مصدر عسكري يعلن تدمير 15 آلية للعدوان ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تقتحم شارع الشلالة وسط مدينة الخليل وتشن حملة مداهمات وتفتيش للمنازل
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مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخين من نوع غراد على تجمعات المرتزقة شرق كهبوب بلحج وتكبدهم قتلى وجرحى
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نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للاحتلال
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال
الخارجية الروسية تؤكد أن تصريحات تركيا حول الرئيس الأسد "ليس لها أي قاعدة شرعية"

مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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