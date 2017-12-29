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مراسل العالم:وزارة الصحة اليمنية تعلن محافظة الحديدة منكوبة صحيا بحسب التقارير الموثقة حولها
دبلوماسيون:الأمم المتحدة تمنع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ في العالم
مصادر يمنية: مصدر عسكري يعلن تدمير 15 آلية للعدوان ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تقتحم شارع الشلالة وسط مدينة الخليل وتشن حملة مداهمات وتفتيش للمنازل
مراسل العالم: انفجار بالقرب من مركز للشرطة في مدينة أضنة جنوبي تركيا
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخين من نوع غراد على تجمعات المرتزقة شرق كهبوب بلحج وتكبدهم قتلى وجرحى
مراسل العالم: القوات اليمنية المشتركة تستعيد السيطرة على مديرية الخوخة بالحديدة بالكامل وتأسر عددا من مرتزقة العدوان
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للاحتلال
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال

دبلوماسيون:الأمم المتحدة تمنع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ في العالم

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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