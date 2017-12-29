مقتل 12 على الأقل في حريق بمدينة مومباي الهندية

العالم - آسيا

وقال مسؤول إن إدارة المطافئ تلقت هاتفيا بلاغا عن حريق في مجمع كامالا ميلز بوسط مومباي حوالي الساعة 00:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش).

ومجمع كامالا ميلز مجمع صناعي تم تجديده ويحوي مطاعم فخمة وكيانات تجارية أخرى منها مقار عدد من المنافذ الإعلامية.

وقال مسؤول الشرطة إن أغلبية الضحايا نساء كان يحضرن حفلا بمطعم في سطح المجمع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق بدأ في الطابق العلوي ثم انتشر في المبنى في أقل من 30 دقيقة.

وقال مسؤولون بمستشفيين في مومباي إنهم استقبلوا 25 مصابا ثم توفي 12 منهم.

المصدر: رويترز

س.ع.م

