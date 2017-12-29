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مقتل 12 على الأقل في حريق بمدينة مومباي الهندية

مقتل 12 على الأقل في حريق بمدينة مومباي الهندية
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت سلطات مدينة مومباي الهندية اليوم الجمعة إن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة بجروح بالغة نتيجة حريق نشب في ساعة متأخرة الليلة الماضية في مبنى متعدد الطوابق بمدينة مومباي.

العالم - آسيا

وقال مسؤول إن إدارة المطافئ تلقت هاتفيا بلاغا عن حريق في مجمع كامالا ميلز بوسط مومباي حوالي الساعة 00:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش).

ومجمع كامالا ميلز مجمع صناعي تم تجديده ويحوي مطاعم فخمة وكيانات تجارية أخرى منها مقار عدد من المنافذ الإعلامية.

وقال مسؤول الشرطة إن أغلبية الضحايا نساء كان يحضرن حفلا بمطعم في سطح المجمع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق بدأ في الطابق العلوي ثم انتشر في المبنى في أقل من 30 دقيقة.

وقال مسؤولون بمستشفيين في مومباي إنهم استقبلوا 25 مصابا ثم توفي 12 منهم.

 

المصدر: رويترز

س.ع.م
 

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