رد فعل طريف لكلب تعب من انتظار صاحبته خارج مطعم +فيديو

العالم - منوعات

وفقا لموقع ذا صن، قامت صاحبة الكلب من فصيلة "هاسكي" بربطه في اللوحة على الرصيف خارج المتجر في ساري، لكن بعد دقائق تعب الكلب من الانتظار وقرر جر اللوحة معه والدخول إلى صاحبته، ما أثار ضحكات الموجودين.



وقال شاهد عيان إن إحدى السيدات قامت بربط الكلب خارج ماكدونالدز، إلا أن الكلب أحدث ضجة كبيرة عندما قرر اللحاق بها بعد دقائق.



وأضاف أنه رأى السيدة تترك المطعم مع ابنتها، حيث قررت تأديب الكلب وأجبرته على البقاء في الخارج لحين الانتهاء، لكن الكلب سار ببطء وحاول اللحاق با مرة أخرى.



وقال مدير المطعم إنه لم يدرك ما حدث في البداية، لكنه لاحظ نباح الكلب، إذ كانت صاحبته تنتظر بين الصفوف في انتظار دورها، ويبدو أن الكلب ملّ من الانتظار ودخل لصاحبته مرتين، مشيرا إلا أن الكلب كان ودودا ولم يتسبب في إزعاج العملاء بل أدخل الابتسامة على قلوبهم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

102-104