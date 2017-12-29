عبد اللهيان: أمريكا تواصل أهدافها المؤذية في سوريا بحجة دعم الأكراد

العالم - إيران

واستقبل المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان السفير الفلسطيني في طهران وأشار الى آخر تطورات المنطقة قائلا: "مواقف ترامب الغير محسوبة أدت إلى أن يلتفت وينتبه العالم مرة أخرى الى فلسطين والقضية الفلسطينية".

وأضاف: "يجب أن يتراجع ترامب عن مواقفه، فالقدس الشريف هو جزء أبدي ولا ينفك من فلسطين".

المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية تطرّق أيضا الى الاتهامات السعودية فيما خص إطلاق صواريخ إيرانية من اليمن باتجاه الرياض، وقال: "الجمهورية الإسلامية تؤكّد دوما على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية الى اليمن وتعتبر أن الحل الوحيد للأزمة في اليمن هو الحل السياسي".

ولفت عبد اللهيان الى الأخبار المتداولة عن إقامة أمريكا لقاعدة عسكرية لها في سوريا، مضيفا: "أمريكا وبحجة دعم الأكراد تواصل أهدافها وأهداف الكيان الصهيوني المؤذية في سوريا".

من جهته ثمّن السفير الفلسطيني صلاح الزواوي في طهران الدعم المؤثر للجمهورية الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية وقال: "إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية هو خيال فقط ولا يمكن تحقيقه".

واعتبر الزواوي أن ترامب كشف الوجه الحقيقي لأمريكا، مشيرا الى أن ترامب هو منفّذ فقط لمطالب وإرادات الكيان الصهيوني ومشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة في العالم الإسلامي.

المصدر: وكالة فارس

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