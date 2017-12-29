البث المباشر
مقتل شخص مسلح بعد مهاجمته كنيسة قرب القاهرة
بكين ترفض اتهامات ترامب لها بشأن إمداد كوريا الشمالية بالنفط
مراسل العالم: 10 باصات و10سيارات اسعاف تصل للغوطة الغربية بدمشق لنقل دفعة من مسلحي "النصرة" الى الشمال السوري
مراسلة العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ستة شبان فلسطينيين خلال حملة مداهمات شنتها في الضفة الغربية فجر اليوم
مراسل العالم: خروج الدفعة الأخيرة من المخطوفين والحالات الإنسانية ومرافقيهم من الغوطة الشرقية إلى دمشق
استشهاد 4 يمنيين بينهم امرأة وطفلة واصابة آخرين بقصف طيران العدوان لمنطقة تشدان في مديرية غمر بمحافظة صعدة
مراسل العالم:وزارة الصحة اليمنية تعلن محافظة الحديدة منكوبة صحيا بحسب التقارير الموثقة حولها
دبلوماسيون:الأمم المتحدة تمنع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ في العالم
مصادر يمنية: مصدر عسكري يعلن تدمير 15 آلية للعدوان ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

عبد اللهيان: أمريكا تواصل أهدافها المؤذية في سوريا بحجة دعم الأكراد

عبد اللهيان: أمريكا تواصل أهدافها المؤذية في سوريا بحجة دعم الأكراد
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

ردّ المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان على الأخبار المتداولة حول إقامة الولايات المتحدة قاعدة عسكرية لها في سوريا.

العالم - إيران

واستقبل المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان السفير الفلسطيني في طهران وأشار الى آخر تطورات المنطقة قائلا: "مواقف ترامب الغير محسوبة أدت إلى أن يلتفت وينتبه العالم مرة أخرى الى فلسطين والقضية الفلسطينية".

وأضاف: "يجب أن يتراجع ترامب عن مواقفه، فالقدس الشريف هو جزء أبدي ولا ينفك من فلسطين".

المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية تطرّق أيضا الى الاتهامات السعودية فيما خص إطلاق صواريخ إيرانية من اليمن باتجاه الرياض، وقال: "الجمهورية الإسلامية تؤكّد دوما على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية الى اليمن وتعتبر أن الحل الوحيد للأزمة في اليمن هو الحل السياسي".

ولفت عبد اللهيان الى الأخبار المتداولة عن إقامة أمريكا لقاعدة عسكرية لها في سوريا، مضيفا: "أمريكا وبحجة دعم الأكراد تواصل أهدافها وأهداف الكيان الصهيوني المؤذية في سوريا".

من جهته ثمّن السفير الفلسطيني صلاح الزواوي في طهران الدعم المؤثر للجمهورية الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية وقال: "إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية هو خيال فقط ولا يمكن تحقيقه".

واعتبر الزواوي أن ترامب كشف الوجه الحقيقي لأمريكا، مشيرا الى أن ترامب هو منفّذ فقط لمطالب وإرادات الكيان الصهيوني ومشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة في العالم الإسلامي.

المصدر: وكالة فارس

216

روابط ذات صلة

عبد اللهيان: سياسة التطبيع تضعف قدرات العالم الاسلامي

خاص.. أمير عبد اللهيان: استقالة الحريري خطوة متسرعة

أمير عبد اللهيان: الوثائق الإميركية حول علاقة إيران بالقاعدة لا اساس لها

ترامب ينكث بوعده لأردوغان ويقرر مخصصات لتسليح الأكراد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاردن: سفارة "إسرائيل" ستبقى مغلقة حتى يحاكم القاتل

شكرى ونظيره الإماراتى يبحثان التحديات الإقليمية

العميد مفرح بحيبح يصفع العقيلي على خده بسبب هجوم فاشل

جمعة الغضب الـ4.. دعوات لتصعيد المواجهات نصرة للقدس

الجيش السوري يصل إلى "أبو دالي" نشاط روسي على خطَّي طهران ودمشق هذه تفاصيله..

مسؤول قضائي: اعتقال 52 شخصا شاركوا بتجمع غير قانوني في مدينة مشهد

اللهم بلغت.. جمال ريان للسعودية والإمارات: الدول لا تدار بالعنتريات والمال السياسي

"جبهة النصرة" تترقب مصيرها بعد اعلان موسكو القضاء عليها أولوية في العام 2018

إصابات واعتقالات بمواجهات مع قوات الاحتلال في فلسطين

انهيار تام للمرتزقة بعد قتل المئات واحراق آلياتهم بهجوم يمني كاسح

ارتفاع احتياطات روسيا الدولية إلى 432 مليار دولار

الجيش السوري يتوغل الى ريف إدلب والهدف…؟؟

هل تنازل رونالدو عن الكرة الذهبية لميسي؟!

جمعة غضب رابعة اليوم لنصرة القدس

وزيرا الرياضة والشباب الايراني والعراقي يؤكدان على تطوير التعاون الثنائي

حملة مطار أبو الضهور… الميدان أطار صواب أردوغان

ماذا دار بين بن سلمان والسيسي؟

اميركا تعلق على احداث شمال سيناء في مصر

مقتل ضابطين ومجند في هجوم مسلح جنوبي القاهرة

حيل للمحافظة على الخبز طازجاً في المنزل

الأکثر مشاهدة