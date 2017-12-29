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انهيار تام للمرتزقة بعد قتل المئات واحراق آلياتهم بهجوم يمني كاسح

انهيار تام للمرتزقة بعد قتل المئات واحراق آلياتهم بهجوم يمني كاسح
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية امس الخميس، على مدينة الخوخة بالحديدة بالكامل باستثناء بعض الجيوب القليلة المتبقية التي تتمركز بها مرتزقة العدوان التي باتت محاصرة من جميع الاتجاهات

العالم - اليمن

مصادر ميدانية أكدت، أن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت هجوم كاسح على مرتزقة العدوان شرقي مدينة الخوخة من عدة محاور سقط على اثرها مئات المرتزقة واحراق اكثر من 10 آلية عسكرية، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المرتزقة وحالات فرار جماعي لمسلحيه عبر زوارق من البحر بعد التضييق علية من كل الاتجاهات.

واشارت المصادر إلى أن الجيش اليمني واللجان الشعبية بمكبرات الصوت يدعون من تبقى من مرتزقة العدوان المحاصرون بالاستسلام، مضيفه أنه تم السماح للصليب الأحمر بانتشال جثث مرتزقة العدوان التي تزيد عن 150 جثة.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية في وقت سابق من عصر يوم امس، قد تمكنت من إستعادة إدارة أمن الخوخة، وعدد من المواقع والمناطق المحيطة بإدارة الأمن جنوب مدينة الخوخة، لتنتهي المعركة بالسيطرة الكاملة على الخوخة.

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