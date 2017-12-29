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الاحتلال ينهي مناورة استفزازية تحاكي اجتياح غزة

الاحتلال ينهي مناورة استفزازية تحاكي اجتياح غزة
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أنهت ما يسمى "فرقة سيناء" (احتياط) في قوات الاحتلال الصهيوني، مساء امس مناورة تدريبية واسعة تحاكي سيناريوهات اجتياح أو تنفيذ مهام في داخل أو محيط قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وقال جيش الاحتلال في بيانٍ مقتضبٍ: "إن الحديث عن تمرين يلخّص تدريبات الفرقة للمحاربة، فرقة مُعدّة للمناورة في قطاع غزة".

وأعلن أن الجيش يضع جاهزيّة القوّات في أعلى سلّم أولويّاته؛ نظراً لما تشهده المنطقة من تقلبات في الوضع، وفق قوله.

وأضاف أن "الجاهزية للعمل على الجبهة الجنوبية على سلم الأولويات".

وأشار إلى أن الجيش نفذ مهام بالذخيرة الحية وطلعات ومناورات تحاكي سيناريوهات واردة وقيد الدراسة والإعداد.

وكثفت قوات الاحتلال من وتيرة تدريباتها ومناوراتها العسكرية جنوب فلسطين المحتلة، على وقع تنامي الحديث في الإعلام العبري عن احتمالات اندلاع جولات جديدة من المواجهة مع قطاع غزة وجنوب لبنان، في ظل المتغيرات السياسية الجارية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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