اميركا تعلق على احداث شمال سيناء في مصر

العالم - مصر

وقالت السفارة الأمريكية لدى العاصمة المصرية القاهرة، في بيان نشرته، على حسابها في موقع "فيسبوك"، إنها "تدين الهجمات التي وقعت مساء الخميس وأسفرت عن مصرع عدد من الجنود في العريش"، مضيفة "تتقدم ببالغ تعازيها لأسر وعائلات الضحايا".

وشددت السفارة في بيانها على أن "الولايات المتحدة تقف بقوة مع مصر في حربها ضد هذه الهجمات الإرهابية الجبانة" حسبما افادت قناة روسيا اليوم.

وأعلن الجيش المصري، في وقت سابق من اليوم، القضاء مقتل 6 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في عربة للجيش.

وأوضح الجيش في بيان أنه "انفجرت عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية"، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط و5 جنود آخرين".

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