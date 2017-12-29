اللهم بلغت.. جمال ريان للسعودية والإمارات: الدول لا تدار بالعنتريات والمال السياسي

العالم - السعودية

وقال "ريان "في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، مذكرا مسؤولي البلدين بما سبق وحذر منه: "المخاوف التي عبر عنها السيد قرقاش حقيقية، سبق ان حذت منها بعد حصار قطر، من ان #السعودية #الامارات #البحري #مصر ستصبح داخل "ساندويش"من تحالفات قوى إقليمية كبيرة، وان خروجها من هذا الساندويش هو بالعودة الى احضان قطر، وليس الى احضان "اسرائيل" #الخليج (الفارسي) #مصر #البحرين".

واضاف في تغريدة اخرى مذكرا إياها بتحذيره السابق حول الوقوع في فخ التحالفات الدولية بعد حصار قطر: "فليتذكر الإخوة في السعودية والامارات ومصر والبحرين هذه التغريدة التي حذرهم فيها بعد حصار قط من الوقوع في فخ من التحالفات الإقليمية #الخليج (الفارسي)".

وأكد "ريان"على أن "ارتماء السعودية والامارات والبحرين ومصر في احضان "اسرائيل" خطأ ولن تحميها امريكيا من قوى إقليمية، هذه القوى المسلمة اقرب اليها من "اسرائيل"، والتراجع عن الخطأ وقبل فوات الاوان حكمة، اللهم اني بلغت #للخليج (الفارسي)”.

وتابع قائلا: "الأزمات التي إفتعلتها السعودية والامارات مع قطر ولبنان وتركيا وتونس تعكس تخبطا في استراتيجية إدارتهما للعلاقات الدولية والنزاعات الدولية، الدول لا تدار بالعنتريات والفوقية والمال السياسي، اتمنى ان يسود العقل والحكمة قبل فوات الاوان #الخليج (الفارسي)”.

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