مسؤول قضائي: اعتقال 52 شخصا شاركوا بتجمع غير قانوني في مدينة مشهد

العالم - إيران

وقال حسن حيدري انه جرى تنظيم تجمع في ساحة "الشهداء" في مشهد اطلق خلالها بعض المناهضين للثورة شعارات حادة حيث تم التصدي لهم.

واضاف، اننا نعتبر من حق المواطنين الاحتجاج، لكن إذا أراد البعض استغلال مشاعر المواطنين، اي ارادوا ركوب الموجة، فاننا لن نصبر على ذلك وسنتصدى لهم.

واشار رئيس محكمة الثورة في مشهد الى اعتقال 52 من المشاركين في التجمع واضاف، ان القانون لن يتسامح مع الذين يستغلون الظروف الاجتماعية لخلق متاعب لسائر المواطنين والاخلال بالامن.

واوضح بان التجمع الذي حصل لم يكن مرخصا به.

المصدر: وكالة فارس

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