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بكين ترفض اتهامات ترامب لها بشأن إمداد كوريا الشمالية بالنفط
مراسل العالم: 10 باصات و10سيارات اسعاف تصل للغوطة الغربية بدمشق لنقل دفعة من مسلحي "النصرة" الى الشمال السوري
مراسلة العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ستة شبان فلسطينيين خلال حملة مداهمات شنتها في الضفة الغربية فجر اليوم
مراسل العالم: خروج الدفعة الأخيرة من المخطوفين والحالات الإنسانية ومرافقيهم من الغوطة الشرقية إلى دمشق
استشهاد 4 يمنيين بينهم امرأة وطفلة واصابة آخرين بقصف طيران العدوان لمنطقة تشدان في مديرية غمر بمحافظة صعدة
مراسل العالم:وزارة الصحة اليمنية تعلن محافظة الحديدة منكوبة صحيا بحسب التقارير الموثقة حولها
دبلوماسيون:الأمم المتحدة تمنع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ في العالم
مصادر يمنية: مصدر عسكري يعلن تدمير 15 آلية للعدوان ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تقتحم شارع الشلالة وسط مدينة الخليل وتشن حملة مداهمات وتفتيش للمنازل
مراسلة العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ستة شبان فلسطينيين خلال حملة مداهمات شنتها في الضفة الغربية فجر اليوم
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش
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