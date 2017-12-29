تحذير من تناول 4 أطعمة في وجبة الإفطار

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وتقول الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية: إن هناك أطعمة يجب تجنبها في وجبة الإفطار، منها:



1- حبوب الإفطار الجاهزة، وهي عالية بالسكر، وغنية بالمحليات والصبغات الصناعية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر بالدم وانخفاضها سريعا مما يسبب الشعور بالجوع السريع وعدم القدرة على فعل شيء، لذا يجب تجنبها واستبدالها بالحبوب الطبيعية التي لا تحتوى على أي طعم أو لون صناعي.



2- التوست الفرنسى بالزبد، وهو مصدر غني بالكوليسترول والدهون الثلاثية مما يشعر بالخمول والكسل، لذا يجب الامتناع عن تناوله واستبداله بالتوست الأسمر السادة أو الخبز للحفاظ على طاقة الجسم.



3- الموز، وذلك لأنه يحتوي على الماغنيسيوم والبوتاسيوم مما يساعد على استرخاء الأعصاب والعضلات، مما يؤثر على طاقة الجسم على مدار اليوم، لذا يجب تجنبه في وجبة الإفطار.



4- القهوة، فتناولها على وجبة الإفطار يهيج المعدة ويزيد حموضتها مما يزيد فرص الإصابة بقرح المعدة لذا يجب عدم تناولها على معدة خاوية، ويفضل عقب وجبة الإفطار بساعتين على الأقل.

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