سرعة نمو انتاج الصلب في ايران اربعة اضعاف المعدل العالمي

العالم – إيران

وقال شريفي ان انتاج الصلب في ايران باعتبارها اكبر منتج في الشرق الاوسط سجل نموا في الاشهر الـ 11 من العام الجاري بلغ 20.6 قياسا بالفترة ذاتها من العام المنصرم .

واضاف شريفي ان الانتاج العالمي من الصلب خلال الاشهر الـ 11 من العام الجاري بلغ اكثر من مليار و 563 طنا من الصلب بنمو بلغت نسبته 5.4 بالمئة قياسا بالفترة ذاتها من العام المنصرم .

وتابع ان الصين استطاعت خلال هذه الفترة انتاج اكثر من 765 ملیون طن من الصلب بنمو بلغ 5.7 بالمئة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي وقد تمكنت بكين خلال هذه الفترة من انتاج 66 مليون طن من الصلب.

المصدر: فارس

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