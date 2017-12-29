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رشقة واحدة من صواريخ "تورنادو" تغطي مساحة 70 هكتارا في سوريا

رشقة واحدة من صواريخ
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

بدأت روسيا العمل في صنع راجمة صواريخ جديدة، حيث ذكرت جريدة "ديفينس" أن مشروع إنشاء راجمة الصواريخ الجديدة المتفوقة أطلق عليه اسم "بروريف" (أي الاختراق).

العالم - سوريا

ومن المتوقع أن تتفوق راجمة "بروريف" وتتقدم على راجمة "تورنادو-إس" التي تعتبر أقوى راجمة صواريخ حالياً والتي يبلغ مدى قذائفها الصاروخية 90 كيلومترا.

ويتوقع الخبير فيكتور موراخوفسكي أن يعمل صنّاع الراجمة المتقدمة الجديدة على صنع الصواريخ الموجهة لها.

وتجدر الإشارة إلى أن راجمة "تورنادو-إس" التي دخلت الخدمة في روسيا تستطيع إطلاق الصواريخ التي تحتوي على طائرة مسيّرة بدون طيار توكل إليها مهمة الاستطلاع والاستخبار لكشف الأهداف المطلوب ضربها.

وجرى استخدام راجمة "تورنادو-إس" في سوريا حيث كانت تزيل منشآت أقامها الإرهابيون على مساحة تقارب 70 هكتارا، برشقة واحدة من صواريخها بحسب جريدة "إنفورياكتور" (inforeactor).

سبوتنك

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