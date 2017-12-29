الشرطة الإسرائيلية توصي بإغلاق التحقيق في قتل عناصرها لمواطن عربي

العالم - فلسطين

وقال مركز "عدالة" (مركز عربي حقوقي غير حكومي في إسرائيل) في بيان إن وحدة التحقيقات بالشرطة "ماحاش" أوصت، بإغلاق ملف التحقيق بمقتل المواطن يعقوب أبو القيعان.

وأوضح المركز أن "أبو القيعان" سبق أن قتل بنيران الشرطة أثناء هدم بيته في قرية "أم الحيران" بمنطقة النقب، وأن الشرطة أوصت بعدم تقديم أي رجل شرطة للمحاكمة.

وأضاف البيان أن "توصية (ماحاش) هي مواصلة لسياستها التي توفّر غطاء الشرعيّة للعنف الدموي الذي تمارسه الشرطة الإسرائيلية بحق المواطنين العرب في إسرائيل".

وتابع "رغم أنه من الواضح أن الشرطة الإسرائيلية قتلت أبو القيعان دون أي مبرر وبما يناقض تعليمات إطلاق النار، إلا أن وحدة (ماحاش) تمارس دورها مجددًا في التستّر على الجرائم الخطيرة بحق المواطنين العرب".

وطالب مركز "عدالة"، النيابة العامّة الإسرائيلية بالعمل فورا على تقديم المسؤولين عن جريمة القتل للمحاكمة.

وفي 18 يناير الماضي، هدمت السلطات الإسرائيلية 15 منزلًا لمواطنين عرب في بلدة "أم الحيران"؛ بحجة عدم وجود تراخيص بناء.

وإثر عملية الهدم، اندلعت مواجهات بين مواطنين عرب والشرطة الإسرائيلية، قُتل خلالها كل من المواطن يعقوب أبو القيعان، وشرطي إسرائيلي يدعى "إيرز ليفي".

وفي البداية، أعلنت الشرطة أن "أبو القيعان" قُتل بعد دهسه أفراد من الشرطة، لكن لاحقًا تبين أنه تعرض لإطلاق النار، ما أفقده السيطرة على سيارته، وأنه لم يتعمد دهس أفراد الأمن، وفق تسريبات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك عن نتائج تحقيق تجريه الشرطة.

وحتى اليوم، لم تعلن الشرطة الإسرائيلية نتائج تحقيقها في تلك الأحداث.

المصدر: الاناضول