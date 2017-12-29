وصول سيارات الهلال الاحمر السوري الى الغوطة الغربية لنقل مسلحي النصرة

العالم- مراسلون

وقام المسلحون قبل خروجهم من منطقة مغر المير بنبش القبور والتنكيل بالجثامين، وحرقوا بعض المقرات بالكامل بمن فيها.

كما افاد مراسل العالم حسين مرتضى بأن حوالي 30 باصا دخلت إلى بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي لنقل حوالي 1000 مسلح من مسلحي جبهة النصرة إلى الشمال السوري

كما تجدر الإشارة الى أنَّ الحافلات سوف تتجمع في مزارع بشير النجار ومن ثم الى بيت تيما ثم الى بيت سابر فكفر حور ومنها الى مزرعة بيت جن لتسلك هذا الطريق بدخولها الى مناطق سيطرة المسلحين وخروجها منه ليُصار الى تجميع المسلحين في مركز التجمع قبل نقلهم كما يقضي الاتفاق.

وأحكم الجيش السوري سيطرته على منطقة الهنغارات الاستراتيجية عند مدخل مزرعة بيت جن في ريف دمشق الجمعة الماضي، في حين أحكمت مجموعة أخرى من الجيش السيطرة على عدد من النقاط الاستراتيجية على محور الجبهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج شرق المزرعة مما دفع مسلحي النصرة الى الاستسلام والرضوخ الى المفاوضات.

113-104