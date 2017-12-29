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مراسل العالم: 10 باصات و10سيارات اسعاف تصل للغوطة الغربية بدمشق لنقل دفعة من مسلحي "النصرة" الى الشمال السوري
مراسلة العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ستة شبان فلسطينيين خلال حملة مداهمات شنتها في الضفة الغربية فجر اليوم
مراسل العالم: خروج الدفعة الأخيرة من المخطوفين والحالات الإنسانية ومرافقيهم من الغوطة الشرقية إلى دمشق
استشهاد 4 يمنيين بينهم امرأة وطفلة واصابة آخرين بقصف طيران العدوان لمنطقة تشدان في مديرية غمر بمحافظة صعدة
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مصادر يمنية: مصدر عسكري يعلن تدمير 15 آلية للعدوان ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

مراسل العالم: 10 باصات و10سيارات اسعاف تصل للغوطة الغربية بدمشق لنقل دفعة من مسلحي "النصرة" الى الشمال السوري

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

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