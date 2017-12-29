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حفتر يؤكد قبوله بإجراء انتخابات في ليبيا

حفتر يؤكد قبوله بإجراء انتخابات في ليبيا
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي عين قائدًا عامًا للجيش الوطني الليبي، دعمه لإجراء انتخابات في ليبيا وحمايتها، داعيا كل الليبيين إلى التسجيل في الانتخابات.

العالم - ليبيا

وأشار حفتر، خلال مداخلة هاتفية له على قناة ليبيا الحدث، إلى أن التفويض الشعبي قد يصبح الخيار المتقدم والوحيد في حال عدم وجود سلطة منتخبة، مثمنا جهود جميع القائمين على حراك التفويض الشعبي.

ونفى حفتر اتهامهم بقبولهم بمسار الانتخابات؛ بسبب ضغوطات دولية، قائلا: "نحن من دفع العالم لقبول مسار الانتخابات، ونحن أول من طالب بهذا المسار، وما زلنا نطالب به بقوة".

وشدد قائد الجيش التابع لمجلس النواب بطبرق، شرقي البلاد، على أن الجيش الوطني لن يخضع إلا لسلطة منتخبة، موضحا أن "البعثة الأممية في ليبيا تعلم تمسكنا بمسار الانتخابات".

وقال خليفة حفتر: "نحن نمارس كل الضغوط؛ من أجل الإسراع في إجراء انتخابات دون مماطلة"، موضحا أن هناك أطرافا دولية لا تريد إجراء انتخابات في ليبيا.

وكانت أطراف دولية -منها فرنسا- ضغطت على حفتر؛ للقبول بالانتخابات، وضرورة احترام المسار السياسي، بعد أن كان أعلن انتهاء العملية السياسية.

وتحدث اللواء المتقاعد عن الاتفاق السياسي الليبي، مجددا تأكيده أن الاتفاق السياسي قد انتهى، مشيرا إلى دعمهم ووقوفهم مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مثمنا جهودها وجهود رئيس البعثة غسان سلامة.

وكان الناطق باسم القيادة العامة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قد طالب في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية من الآن.

المصدر: موقع عربي 21

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