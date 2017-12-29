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مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تقصف شرق غزة بـ 6 قذائف
مصادر مصرية: 5 وفيات و5 مصابين فى هجوم إرهابى مسلح على كنيسة بحلوان
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات في عدة نقاط تماس مع الاحتلال
وسائل إعلام الكيان الاسرائيلي: القبة الحديدية تعترض 3 صواريخ من غزة
مراسلة العالم: القبة الحديدية اعترضت صاروخين على الأقل أطلقا من غزة وسقط صاروخ بمنطقة مفتوحة بمستوطنة في النقب
مصادر إعلامية: مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء الهجوم على كنيسة في حلوان جنوبي القاهرة
الشرطة المصرية تعلن عن مقتل شرطيين أثناء إحباطهما محاولة اقتحام كنيسة حلوان بجنوب القاهرة
مراسلة العالم: أصوات انفجارات متتالية نتيجة اعتراض القبة الحديدية الاسرائيلية للصواريخ التي أطلقتها المقاومة من غزة
رويترز: مقتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم على كنيسة بجنوب القاهرة والشرطة تقتل المهاجم
وسائل اعلام فلسطينية: سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بالنقب بعد اطلاقه من غزة وصافرات انذار في منطقة "غلاف غزة"
مقتل شخص مسلح بعد مهاجمته كنيسة قرب القاهرة
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش
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