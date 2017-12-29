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رويترز: مقتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم على كنيسة بجنوب القاهرة والشرطة تقتل المهاجم
وسائل اعلام فلسطينية: سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بالنقب بعد اطلاقه من غزة وصافرات انذار في منطقة "غلاف غزة"

مقتل شخص مسلح بعد مهاجمته كنيسة قرب القاهرة

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

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