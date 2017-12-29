خطيب جمعة طهران: اليمن يحتضر من الجوع

العالم - إيران

وأشار آية الله موحدي كرماني خلال خطبة الجمعة في طهران الى ضرورة ان توقف السعودية جرائمها بحق الشعب اليمني.

واضاف، ان السعودية التي تدعي الاسلام كانت السبب في حمام الدماء في اليمن ومن خلفها الولايات المتحدة الامريكية التي تقدم لها اشكال الدعم.

واشار خطيب جمعة طهران الى الاجراءات الاخيرة للرئيس الامريكي بشأن القدس مؤكدا ان ترامب على وشك السقوط، لانه لايتمتع بتوازن نفسي وعقلي لاسيما بعد اجرائه الاخير بشأن القدس والذي رفع صوت الامم المتحدة مدينة تلك الاجراءات، وبالاضافة الى ذلك احتج عليه حلفائه في اوروبا.

واضاف، "ان ترامب اعترف بحماقة المسؤولين الامريكيين السابقين وقال انفقنا بحماقة 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط"، مشيرا الى ان هذا الرقم الذي انفقوه ليس قليلاً من اجل استهداف الانسانية والاسلام وايران والاحرار لكنهم لن يتمكنوا من ارتكاب اية حماقة.

وتابع مخاطباً ترامب، لا بأس بأن تعرف أنك أحمق وترتكب بعض الحماقات ايضاً! ان القدس لها صاحب وهو الله وهذه الافعال مصيرها الفشل.

المصدر: وكالة فارس

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