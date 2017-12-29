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مصادر فلسطينية:اصابات بالاحتراق بصفوف الاحتلال اثر القاء الزجاجات الحارقة عليهم في بلدتي العيزرية وابوديس شرق القدس
اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب موقع ناحل عوز في قطاع غزة
عشرات الاصابات بالرصاص الحي والمطاطي والغازات السامة خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس وغزة
الهلال الاحمر الفلسطيني: 35 إصابة حصيلة الإصابات حتى اللحظة في الضفة والقدس المحتلتين بينها ٣ بالرصاص الحي
اعتقال شاب فلسطيني في المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا بقضاء نابلس
قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية عقب الاعتداء عليها من البلدة القديمة في القدس المحتلة
الهلال الاحمر الفلسطيني: 35 إصابة حصيلة الإصابات حتى اللحظة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بينها ٣ بالرصاص الحي
إصابة كادر قناة العالم بحالة اختناق إثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام نحوهم في مدخل البيرة المحتلة
إصابة كادر قناة العالم بحالة اختناق إثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل غاز السام نحوهم في مدخل البيرة المحتلة
قوات الاحتلال تعتقل خمسة شبان خلال كمين في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الفخذ خلال المواجهات المندلعة في مخيم العروب شمال الخليل
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش
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