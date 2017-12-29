مسيرات ووقفات تضامنية في كافة محافظات الأردن رفضا لقرار ترامب

العالم - الاردن

ورفع المشاركون بالمسيرة لافتات وشعارات رافضة للقرار الأمريكي، مؤكدين ان القدس وفلسطين ستبقى قضية الاردن، مثلما سيبقى الاقصى وعموم المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد المشاركون أن القضية الفسطينية ستبقى على الدوام قضية الاردن المركزية والاولى، مثلما يجب ان تكون لكافة العرب والمسلمين والمسيحيين في كافة انحاء العالم.

وفي محيط السفارة الأمريكية في العاصمة عمان واصلت الفعاليات الشعبية، تنديدها بقرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة للاحتلال، وذلك بوقفة شارك بها العشرات امام السفارة.

وفي العقبة، نظم العشرات من ملتقى العقبة الوطني للدفاع عن القدس وقفة احتجاجية امام مسجد مسجد الحسين بن علي (ع).

رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والأردنية، ورددوا هتافات مؤيدة لفلسطين والمقاومة.

وفي مدينة الزرقاء، خرجت مسيرة حاشدة، تنديدا بالقرار الأمريكي وطالبت بمواصلة المظاهرات للتأكيد على عروبة القدس والرعاية الهاشمية على المقدسات فيها.

وفي محافظة الطفيلة انطلقت مسيرة من أمام مسجد الطفيلة الكبير بمشاركة العشرات تنديدها بقرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة والاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني .

وفي البلقاء تجمع العشرات أمام مسجد النبي يوشع (ع) من اجل صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين، وتنديدا بالقرار الأمريكي.

وفي محافظة اربد شمال المملكة، انطلقت مسيرة للتضامن مع القدس ورفض قرار ترمب من أمام المسجد الهاشمي بوسط المدينة.