القدس محور اتصال هاتفي بين أردوغان وبابا الفاتيكان

العالم- ترکيا

وأكد الجانبان الأهمية البالغة لحماية وضع القدس التي تعتبر حجر زاوية لاستقرار المنطقة، وعدم اتخاذ أي خطوات خاطئة بهذا الخصوص، بحسب المصادر.

وجرى خلال الاتصال الترحيب بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لقرار ضد خطوة الولايات المتحدة الخاطئة بشأن القدس بعد موافقة 128 بلدًا مقابل رفض 9.

وتطرق أردوغان والبابا، إلى أهمية بذل جهود مشتركة من أجل حماية وضع القدس التي تعتبر مقدسة للأديان السماوية الثلاثة، واتفقا على عقد لقاء في الفترة المقبلة لبحث العلاقات الثنائية ومسائل دولية.

وأعرب الجانبان عن أمانيهما أن يكون 2018 عامًا للسلام والازدهار والاستقرار للبشرية جمعاء، وفق المصادر.



الأناضول