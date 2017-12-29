البث المباشر
الهلال الاحمر الفلسطيني : ١٣٣ إصابة في الضفة الغربية و40 اصابة في قطاع غزة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية:إصابة شابين بجراح خطيرة في الرأس والبطن خلال المواجهات مع قوات الاحتلال شرق جباليا بقطاع غزة
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 60 مواطنا بينهم 15 بالرصاص الحي خلال المواجهات الدائرة شرق غزة
مصادر فلسطينية: إصابة شاب فلسطيني بجراح خطيرة في الرأس خلال المواجهات مع الاحتلال شرق جباليا بقطاع غزة
إصابة مراسلة قناة العالم في غزة بحالة اختناق إثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام نحو كادر القناة
مصادر فلسطينية:اصابات بالاحتراق بصفوف الاحتلال اثر القاء الزجاجات الحارقة عليهم في بلدتي العيزرية وابوديس شرق القدس
اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب موقع ناحل عوز في قطاع غزة
عشرات الاصابات بالرصاص الحي والمطاطي والغازات السامة خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس وغزة
الهلال الاحمر الفلسطيني: 35 إصابة حصيلة الإصابات حتى اللحظة في الضفة والقدس المحتلتين بينها ٣ بالرصاص الحي
اعتقال شاب فلسطيني في المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا بقضاء نابلس

إيفانكا ترامب متورطة في فضيحة عربية !

إيفانكا ترامب متورطة في فضيحة عربية !
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

العالم - العالم الاسلامي

ذكرت مجلة “جي كيو” الأمريكية أن شركة المجوهرات التي تملكها إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته تُستخدم لإخفاء أموال وأصول أثرياء أجانب.

وذكرت المجلة المتخصصة في الأزياء في تقرير على نسختها الإلكترونية أنّه وفي أواخر يونيو الماضي، طلب بنك دبي التجاري الحصول على تصريح لتقديم مذكرة إيضاحية إلى شركة المجوهرات التابعة لـ “إيفانكا” للكشف عن معلومات تتعلق بالقضية، زاعمًا حينها أنّ مجوهرات الشركة قد استخدمت لإخفاء قرابة 100 مليون دولار من أموال البنك، وفقًا لدعوى قضائية تم تقديمها أمام محكمة مقاطعة جنوب نيويورك.

وأوضح التقرير أنَّ الأصول العقارية تكون في الغالب أداة شائعة لغسيل الأموال نظرًا لأنّ تلك الصناعة معفية من الكثير من القوانين التي تحظر غسيل الأموال عبر الأنواع الأخرى من الأصول مثل قوانين “أعرف عميلك” التي تنطبق على النشاط الصيرفي.

لكن جبالًا ضخمة، وفقًا للتقرير، يمكن تحويلها إلى قطع صغيرة من الماس والتي يكون من السهل تخزينها أو حتى تهريبها عبر حدود الدول ثم إعادتها في شكل أموال سائلة حينما تكون الفرص مواتية.

وأضاف التقرير أنَّ إيفانكا ترامب أسست شركة المجوهرات التي تحمل اسم “إيفانكا ترامب فاين جويلري” قبل عقد من الزمان؛ حيث شاركها فيها أحد الأشخاص الذين ورثوا مجوهرات وأصول العقارية ويُدعى موشي لاكس الذي عرفها خلال تلك الفترة بـ جاريد كوشنير الذي أصبح زوجها فيما بعد.

وقد أسَّس كل من إيفانكا ولاكس بوتيكًا فخمًا في شارع ماديسون بمنطقة مانهاتن بـ نيويورك، لكن سرعان ما انتهت الشراكة بينهما، بعد أن اتهمت نجلة الرئيس الأمريكي شريكها بممارسة كافة أنواع المخالفات، وفي مقدمتها الابتزاز.

وأنهت إيفانكا علاقتها بـ لاكس في العام الماضي، ووفقًا لـ “منظمة ترامب،” شركة تكتل دولية أمريكية أُسست في العام 1923، لا يزال لاكس يدين لـ إيفانكا بأموال. في غضون ذلك ظهر اسم خط المجوهرات الذي يحمل اسم نجلة الرئيس الأمريكي في دعاوي قضائية مثل قضية دبي التي تزعم تورط أسرة “آل ساريس”الإماراتية  الشهيرة المشتغلة بتجارة النفط.

وذكر التقرير أنه وقبل عام سيطرت “آل ساريس” على إمبراطورية لتجارة النفط تقدر بمليارات الدولارات، لكنها دخلت في معارك قانونية بخصوص فواتير لم يتم سدادها وعقوبات فرضت على شركة “إف إيه إل أويل” المملوكة لها، وذلك في العام 2012، وذلك لقيامها ببيع النفط إلى دولة إيران بحسب زعم الصحيفة.

وتعثرت أسرة “آل ساريس” في سداد قرض بأكثر من 100 مليون دولار حصلت عليه من بنك دبي التجاري، وفقًا لما أوردته مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

وفي معرض محاولاتها لإخفاء أصولها، استخدمت الأسرة الإماراتية شركات واجهة لشراء مجوهرات وقطع ماس، من بينها شركة إيفانكا ترامب، وهو ما دفع بنك دبي التجاري إلى مطالبة تقديم مذكرة إيضاحية لشركة إيفانكا للكشف فيها عن معلومات تتعلق بالقضية.

وبرغم أن إيفانكا لم تواجه حتى الآن اتهامات في أية جرائم من قبل البنك الإماراتي، فإن القضية هي الأحدث في سلسلة المشروعات التجارية الخاصة بـ إيفانكا ترامب والمتورطة في جرائم غسيل أموال وممارسات احتيال حول العالم.

 

106-10

روابط ذات صلة

زوج ايفانكا ترامب مطلوب للتحقيق عند الـ FBI

لبنانية مع ايفانكا ترامب في برنامج عالمي!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

برلسكوني: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا مضرة بأوروبا

إصابات واعتقالات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال

أنباء عن اطلاق باليستي جديد على هدف عسكري في الرياض

الحرس الثوري يؤكد على تعزيز الوحدة والوعي الوطني لاحباط مؤامرات الاعداء

نافذ عزام: هناك فرصة تاريخية أمام السلطة لتعديل المسار والاعلان عن مواجهة أمريكا وإسرائيل

مسيرات ووقفات تضامنية في كافة محافظات الأردن رفضا لقرار ترامب

امين عام مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية: اسم اللواء قاسم سليماني يلقي الرعب في نفوس الاعداء

"ثعلب سوري" يخطف الراحة من ضحاياه في تركيا... اليكم التفاصيل!

هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل البيض

وكالة أمیركية: بن سلمان يرغب بما هو أكثر من مجرد مليارات الوليد

خطيب جمعة طهران: اليمن يحتضر من الجوع

مجلة أمريكية تعتذر لكلينتون عن مطالبتها "بترك السياسة والعمل بالحياكة"

بالفيديو والصور، حالات الهلع والخوف بين المستوطين اثناء اطلاق صواريخ المقاومة

كيف تحفز إنتاج " الكولاجين" بشكل طبيعي لنضارة البشرة؟

تفاصيل الهجوم على كنيسة في مصر +فيديو

الدفاع الجوي يربح المعركة في سوريا

شاهد.. تغطية مباشرة للفعاليات الفلسطينية بوجه الاحتلال

شاهد بالصور، الاحتلال يقصف شرق غزة بـ6 قذائف مدفعية

أسقف بريطاني ينتقد المسيحيين المؤيدين لترامب

ما دور السعودية بمحاولة استهداف ارهابيي قاعدة حميميم؟

الأکثر مشاهدة