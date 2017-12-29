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حزب الله: المقاومة استطاعت تثبيت معادلة الردع مع العدو الإسرائيلي

حزب الله: المقاومة استطاعت تثبيت معادلة الردع مع العدو الإسرائيلي
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش أن "المقاومة في لبنان استطاعت خلال العام الماضي في مواجهة العدو الإسرائيلي تثبيت معادلة الردع، وفي مواجهة الإرهاب التكفيري استطاعت استناداً الى معادلة الجيش والشعب والمقاومة أن تحرر الجرود الشرقية مع سوريا من الجماعات الإرهابية، من النصرة وداعش، وان تصنع للبنان نصرا جديدا وتحريرا ثانيا، وأن تحمي لبنان من الجماعات الإرهابية.

العالم - لبنان

وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة اضاف دعموش ان لبنان استطاع ايضا أن يتجاوز أزمة سياسية كبيرة افتعلتها ​السعودية​ لضرب الإستقرار فيه، حيث استطاع تجاوز هذه الأزمة بوحدته الوطنية وتماسكه الداخلي وشجاعة وحزم رئيس الجمهورية ومؤازرة رئيس مجلس النواب وحكمة الأمين العام لحزب الله".

ورأى دعموش أن "قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بإعلان ​القدس​ عاصمة للكيان الصهيوني وبالرغم من خطورته وعدوانيته إلا أنه كشف الموقف العدائي الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضية ال​فلسطين​ية، وفضح بعض الأنظمة العربية المتواطئة مع ترامب، وأعاد القضية الفلسطينية الى الواجهة والى دائرة الإهتمامات والأولويات، واستنهض شعوب المنطقة من جديد، وأشعل في الداخل الفلسطيني هبة شعبية عارمة نأمل أن تتواصل وتستمر لأنها الى جانب المقاومة هي الخيار الإستراتيجي لمواجهة الإحتلال واستعادة القدس وكل حبة تراب من أرض فلسطين" حسبما افاد موقع النشرة.

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