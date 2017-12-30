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نظف جسمك من السموم بكل بساطة

نظف جسمك من السموم بكل بساطة
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

هل انتم جاهزون لإعادة انعاش جسمكم من جديد؟ حاولوا تنظيف الجسم من السموم بمختلف أنواعها يومياً. خطوات بسيطة من شأنها أن تساعدكم:

العالم - منوعات


الأساليب الطبيعية في تنظيف الجسم من السموم وتطهيره
إذا اخترتم اتباع نظام غذائي صحي، خالي من السموم والمواد المسببة للحساسية، فيمكنكم أن تساعدوا في عملية تنظيف الجسم من السموم.
1- إعداد خطة عمل

إذا قررتم اخراج منتجات معينة من نظامكم الغذائي، مثل منتجات الألبان، عليكم التخطيط كيف سيبدو الشهر المقبل، من حيث القائمة الغذائية اليومية وقائمة المشتريات.

ابدئوا بالمنتجات التي لا تحبونها بالفعل، أو تلك التي من السهل إيجاد بدائل لها، مثل حليب الصويا في القهوة بدلا من حليب البقر.

بعد فترة من الوقت، سوف تدركون بأن جسمكم قد اعتاد على هذه المنتجات المسببة للإدمان وتبدأون بملاحظة الفرق في الجلد، وعملية الهضم والشعور العام.
2- تناول الطعام الصحي

هذه الخطوة قد تكون صعبة بالنسبة لبعض الناس، الذين اعتادوا على أكل الوجبات السريعة والذين لا يعطوا أهمية كبيرة لحميتهم الغذائية. الغذاء الصحي هو ليس فقط الغذاء النباتي، وانما أيضا الأغذية الغير مصنعه أو المليئة بالمواد الحافظة وما شابه ذلك. الأكل الصحي هو ليس وجبة الحساء التي تسخن بالميكروويف، وانما حساء الميسو الذي تحضروه بأنفسكم في خمس دقائق.

مع مرور الوقت، سوف تعرفون ما هو الطعم الذي تحبونه وما هو الطعم الذي كنتم تفضلون التخلي عنه، أين يمكن أن تجدوا المكونات المختلفة وما الذي يمكنكم طلبه في المطعم، عندما تجلسون لتناول الطعام مع الأصدقاء أو الزملاء من العمل. عندما نحضر الطعام بأنفسنا، فنحن نعرف بالضبط ما الذي نأكله وماذا تحتوي الوجبة لتي ندخلها الى جسمنا. اقرؤوا المكونات دائما أما إذا كنتم لا تستطيعون معرفة المكونات فالافضل ان لا تأكلوها.

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