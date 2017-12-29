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تحركات مشبوهة شمال شرق سوريا... ماذا يحدث؟!

تحركات مشبوهة شمال شرق سوريا... ماذا يحدث؟!
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

العالم - سوريا

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الجمعة، أن مروحيات تابعة للجيش الأمريكي قامت بإجلاء عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي من محافظة دير الزور إلى محافظ الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر ان مروحيات تابعة للقوات الجوية الأمريكية قامت بإنزال في 28 ديسمبر/ كانون الأول في منطقة تقع ضمن محافظة دير الزور السورية، وبعدها قامت الطائرات بالإقلاع إلى جنوب محافظة الحسكة حيث شوهدت المروحيات فوق مخيم السد.

وأضافت أن المروحيات الأمريكية قامت بإجلاء عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، وتم نقلهم إلى مناطق تابعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد عمليات الإجلاء الأمريكية لقادة وعناصر تنظيم داعش الإرهابي ليست الأولى من نوعها في سوريا، حيث أفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" للانباء أن مروحيات أمريكية قامت بعملية إجلاء لعناصر إرهابية في منطقة الميادين قبل بدء العملية العسكرية للجيش السوري فيها.

كما عملت القوات الجوية الأمريكية على إجلاء قادة وعناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في آب/ أغسطس الماضي من شمالي محافظة دير الزور السورية.

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