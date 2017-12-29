تل مرق في قبضة الجيش السوري

العالم ـ سوريا

وكان الجيش السوري وحلفاؤه قد أحكموا سيطرتهم على بلدة "أبو دالي" ومنطقة "الناصرية" جنوب غرب "أبو دالي" وقرية "الحمدانية" و"جبل الضبعة" جنوب شرق "الحمدانية" بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها، وقضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمر أسلحتهم وعتادهم .

وجرت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وحلفائه ضد "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها على المحور الممتد من محيط بلدة "ابو دالي" لغاية قرية "الحمدانية" وصولاً إلى قرية "عطشان" في ريف ادلب الجنوبي الشرقي.

كما وفجر الجيش السوري نفقاً لـ"حركة أحرار الشام" عند الجهة الشمالية لمحور إدارة المركبات في مدينة حرستا شرق دمشق واوقع إصابات في صفوفها.

هذا وينفذ الجيش السوري رمايات مدفعية دقيقة على مواقع المسلحين وسط اشتباكات متقطعة في المنطقة.

وفجر مسلحو "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها مقراتهم قبل خروجهم من مزرعة بيت جن والمناطق المحيطة بها في ريف دمشق الجنوبي الغربي، لإخفاء أي وثائق تتعلق بهم.

وتم العثور على أسلحة وذخائر من مخلّفات تنظيم داعش في أحياء مدينة ديرالزور وعلى محطات وأجهزة اتصال في محيط مدينة البوكمال في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وعلى صعيد متصل أكد مراسلنا سقوط عدة قذائف صاروخية على ضاحية حرستا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة.

كما أكد استشهاد كرم قبيشو مصور قناة سما الفضائية وإصابة المراسل عبد الغني جاروخ بنيران المجموعات المسلحة الإرهابية بين ريفي حماة وإدلب.

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