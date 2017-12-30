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أزمة الطيران بين تونس والإمارات تطال كرة اليد

أزمة الطيران بين تونس والإمارات تطال كرة اليد
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

ألغى المنتخب الإماراتي لكرة اليد مباراة ودية مع نظيره التونسي، كانت مقررة مساء اليوم الجمعة.

العالمتونس

وافاد موقع روسیا الیوم نقلا عن الاتحاد الإماراتي لكرة اليد إلغاء مباراة ودية مع الترجي الرياضي التونسي، كانت مقررة غدا السبت.

وأعلن مسؤولون في الاتحاد التونسي لكرة اليد، أن الاتحاد الإماراتي، ألغى معسكر منتخبه في تونس، وبالتالي تقرر إلغاء المباراة الودية، التي كانت مقررة بين المنتخبين، بالإضافة إلى إلغاء مباراة منتخب الإمارات مع الترجي.

ويواصل منتخب تونس تحضيراته في مدينة الحمامات بقيادة المدرب الإسباني توني جيرونا، تحضيرا لبطولة إفريقيا، التي ستقام الشهر القادم بالغابون.

ويتواجد المنتخب الإماراتي منذ أيام في تونس، وقد خاض مباراتين مع فرق تونسية، قبل أن تقرر الإمارات منع التونسيات من السفر على طائرات "الخطوط الإماراتية"، ما دفع السلطات التونسية إلى اتخاذ قرار بمنع هبوط طائرات "الإماراتية" في مطاراتها، إلى حين تمكّن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

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