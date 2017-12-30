ميسي طالب برشلونة بالتعاقد مع هذا اللاعب والسبب؟!

العالم - رياضة



ووفقا لصحيفة "دون بالون"، فإن نجم البلوغرانا اقترح على مسؤولي النادي التعاقد مع مواطنه دي ماريا خصوصا أنه أصبح خارج حسابات نادي باريس سان جيرمان، بعد التحاق كل من نيمار ومبابي بالفريق الصيف الماضي.



وأوضحت ذات الصحيفة أن ميسي يرى أن دي ماريا سيشكل إضافة قوية للجبهة الهجومية للفريق، مضيفة أن الأخبار الأخيرة تفيد بأن قيمة سعره الحالي تقدر بـ 45 مليون يورو.



وذكر نفس المصدر أن نادي برشلونة غير متحمس للدخول مجددا في مفاوضات مع مسؤولي النادي الباريسي، بعد أن طلبوا منهم دفع مبلغ 70 مليون يورو للظفر بخدمات دي ماريا في الميركاتو الصيفي الأخير، ما جعلهم يقررون صرف النظر عن هذه الصفقة.



ولفتت دون بالون أن الهدف الرئيسي للكتلان في الفترة الحالية، هو التعاقد مع البرازيلي كوتينهو، مشيرة إلى أنه في حال عدم توفقهم في التوقيع له فسيلجؤون إلى بدائل أخرى.

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