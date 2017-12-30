إجراء مصري للمرة الأولى في "حلايب" المتنازع عليها

العالم – مصر

وافاد موقع روسیا الیوم انه في سابقة هي الأولى من نوعها، نقل التلفزيون المصري شعائر خطبة وصلاة الجمعة، التي أداها وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، من مسجد "التوبة" بالمدينة الواقعة جنوبي محافظة البحر الأحمر، عقب بثه مقدمة تلفزيونية عن مصرية حلايب وشلاتين ودعوات لاستقرار البلاد، بحضور رؤساء جامعات وقيادات أمنية مصرية.

وبثت القناة الأولى والفضائية برنامج "صباح الخير يا مصر" من المدينة ذاتها، الذي أجرى لقاءات للمسؤولين مع قيادات وشباب بالمدينة، وذلك بعد 4 أيام من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم، وإعلان السودان أنها سمحت بتخصيص جزيرة سواكن الواقع في البحر الأحمر، لتركيا لاستخدامها لوقت محدد بهدف ترميمها وتطويرها.

وتتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب الحدودي، حيث تؤكد القاهرة "أحقيتها" في هذه المنطقة لعدة اعتبارات بينها "التزامها بالقانون الدولي في أن التنازل عن الإقليم لا يكون صحيحًا وملزمًا قانونًا إلا بموافقة الأطراف المعنية على ذلك صراحة".

وكان وزير الخارجية السوداني إيراهيم غندور، أشار في مقابلة حصرية مع RT، ضمن برنامج "قصارى القول" إلى أن السودان لن تتنازل عن منطقة حلايب، مضيفا في السياق "نقترح على الأشقاء في مصر إما إعادتها بقرار سيادي إلى السودان على غرار إعادة تيران وصنافير إلى السعودية، أو بالتحكيم الدولي كما استعادت مصر طابا.

وأفاد إبراهيم غندور: "للأسف يرفض المصريون المقترحين"، موضحا "نحن والمصريون حبابيب إلى أن نصل إلى حلايب".

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