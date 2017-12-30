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مجلة أمريكية:

الصين ستنتقم من هذه الدولة إذا هاجمت أمريكا كوريا الشمالية!

الصين ستنتقم من هذه الدولة إذا هاجمت أمريكا كوريا الشمالية!
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن الصين ستنتقم من تايوان إذا استخدمت أمريكا القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية.

العالمأسيا و الباسفيك                                

تتزايد حدة التوترات بين أمريكا وكوريا الشمالية بسبب تجارب بيونغ يانغ الصاروخية وبرنامجها النووي و بينما تهدد كوريا الشمالية باستهداف الأراضي الأمريكية بصواريخها الباليستية تحشد واشنطن سفنها الحربية في المياه القريبة من سواحل كوريا الشمالية وتقوم بمناورات عسكرية تحاكي هجوما بيونغ يانغ.

وأضافت المجلة: "اتخاذ أمريكا قرار بمهاجمة كوريا الشمالية يمكن أن يشعل حروبا أخرى في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي.

ولفتت إلى أن الصين ستعلب دورا محوريا في أي تطورات تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن رد فعلها على أي هجوم أمريكي على بيونغ يانغ سيحدد مصير المنطقة برمتها.

وقالت المجلة إن الصين يمكن أن تقدم على القيام بعمل عسكري منفصل ضد تايوان، كبديل عن دخولها إلى جانب بيونغ يانغ في صراع كارثي مباشر مع أمريكا.

وذكرت المجلة أن سيناريو شن الصين هجوم عسكري ضد تايوان للسيطرة عليها يعتمد على انشغال أمريكا في حرب واسعة ضد كوريا الشمالية بصورة تحول دون قدرتها على فتح جبهة أخرى لحماية تايوان في حالة تعرضت لهجوم صيني.

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