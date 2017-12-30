اللواء باقري: دروس فتنة 2009 تكفل إحباط الفتن المستقبلية

العالم - إيران

واضاف اللواء باقري في بيان بهذه المناسبة ان فتنة 2009 كانت في الحقيقة هجوما علي الجمهورية الاسلامية والثورة الاسلامية مدعومة من أقطاب نظام الهيمنة والصهيونية وخيانة وحماقة قادة الفتنة ووضعت دروسا وعبرها امام الشعب الايراني للابد للاستعانة بها في التصدي واحباط الفتن المستقبلية لأعداء الجمهورية الاسلامية.

وحيا ذكري صانعي ملحمة 9 دي 2009 مشددا على ضرورة رفع راية البصيرة وتحديد العدو والتمسك بالولاية والوحدة والصمود الوطني في كل زمان لاسيما في الحقبة الحالية المحفوفة بالفتن المعقدة.

216