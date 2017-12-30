البث المباشر
رويترز: جماعة"داعش" تتبنى الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان بجنوب القاهرة
مراسل العالم: خروج الحافلات التي تقل المسلحين من بيت جن باتجاه ادلب
الهلال الاحمر الفلسطيني : تسجيل 293 إصابة بمختلف انواعها في الضفة الغربية و90 في قطاع غزة خلال المواجهات مع الاحتلال
الهلال الاحمر الفلسطيني : ١٣٣ إصابة في الضفة الغربية و40 اصابة في قطاع غزة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية:إصابة شابين بجراح خطيرة في الرأس والبطن خلال المواجهات مع قوات الاحتلال شرق جباليا بقطاع غزة
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 60 مواطنا بينهم 15 بالرصاص الحي خلال المواجهات الدائرة شرق غزة
مصادر فلسطينية: إصابة شاب فلسطيني بجراح خطيرة في الرأس خلال المواجهات مع الاحتلال شرق جباليا بقطاع غزة
إصابة مراسلة قناة العالم في غزة بحالة اختناق إثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام نحو كادر القناة
مصادر فلسطينية:اصابات بالاحتراق بصفوف الاحتلال اثر القاء الزجاجات الحارقة عليهم في بلدتي العيزرية وابوديس شرق القدس
اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب موقع ناحل عوز في قطاع غزة

اللواء باقري: دروس فتنة 2009 تكفل إحباط الفتن المستقبلية

اللواء باقري: دروس فتنة 2009 تكفل إحباط الفتن المستقبلية
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

اشاد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بملحمة '9 دي' 30 كانون الاول/ديسمبر معتبرا ان هذه الملحمة الكبرى قضت على الفتنة الخطيرة التي تلت الانتخابات الرئاسية لعام 2009 والمسيئين لعاشوراء الحسين (ع) واظهرت للعالم البصيرة والفطنة التي يتحلى بها الشعب الايراني.

العالم - إيران

واضاف اللواء باقري في بيان بهذه المناسبة ان فتنة 2009 كانت في الحقيقة هجوما علي الجمهورية الاسلامية والثورة الاسلامية مدعومة من أقطاب نظام الهيمنة والصهيونية وخيانة وحماقة قادة الفتنة ووضعت دروسا وعبرها امام الشعب الايراني للابد للاستعانة بها في التصدي واحباط الفتن المستقبلية لأعداء الجمهورية الاسلامية.

وحيا ذكري صانعي ملحمة 9 دي 2009 مشددا على ضرورة رفع راية البصيرة وتحديد العدو والتمسك بالولاية والوحدة والصمود الوطني في كل زمان لاسيما في الحقبة الحالية المحفوفة بالفتن المعقدة.

 

 

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

اللواء باقري: لاينبغي ان نغفل لحظة واحدة عن التهديدات

اللواء باقري: مؤمرات الاعداء ضد ايران لا نهاية لها

الحرس الثوري يؤكد على تعزيز الوحدة والوعي الوطني لاحباط مؤامرات الاعداء

إيران تحيي اليوم ملحمة (يوم البصيرة والميثاق مع الولاية) في ذكرى وأد فتنة 9 دي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تفاصيل جديدة حول توريد منظومة "إس-400" لتركيا

الصين تسخر من ترامب في عام الكلب... شاهدوا ماذا فعلت؟

الحجز الاحتياطي على أموال مسؤول سوري سابق.. من يكون ؟

تونس تشدد الإجراءات الأمنية عشية رأس السنة

"سناء الشعلان"تطالب بإطلاق سراح الطفلة عهد التميمي وأفراد أسرتها

رشقة واحدة من هذه الصواريخ تدمر مساحة 70 هكتارا في سوريا

على طریقة افلام الاثارة... سرقة حقيبة مليئة بالذهب في الاردن!

10 دول بينها عربية تشتري صواريخ متوسطة المدى من أمريكا

ليبيا 2017.. دماء ونيران واغتيالات مستمرة

فيديو وصور.. اهالي مغر المير يتفقدون منازلهم بعد تأمينها من قبل الجيش السوري

اللواء باقري: دروس فتنة 2009 تكفل إحباط الفتن المستقبلية

شيراتون قطر يتزين بعلم سلطنة عمان بعد هزيمة السعودية

استشهاد مراسل قناة سما السورية في ريف ادلب

أردوغان يناقش مع البابا فرانسيس مسألة القدس

ماتيس: اقتراب روسيا والأسد من وادي الفرات سيكون غلطة كبيرة!

نظف جسمك من السموم بكل بساطة

 أفضل طريقة لتخسيس الكرش!

الصليب الأحمر: استكمال إجلاء المرضى من الغوطة الشرقية

آخر وزراء دفاع بن علي أمام القضاء

القصة الكاملة للجزيرة المثيرة للجدل.. ما هى الأهمية الجغرافية لجزيرة سواكن؟

الأکثر مشاهدة