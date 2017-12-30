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10 دول بينها عربية تشتري صواريخ متوسطة المدى من أمريكا

10 دول بينها عربية تشتري صواريخ متوسطة المدى من أمريكا
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

وقعت القوات الجوية الأمريكية عقدا مع شركة Raytheon Missile Co المتخصصة في إنتاج صواريخ من طراز AMRAAM، ليتم توريدها إلى 10 دول بما في ذلك بولندا واليابان.

العالمالأميرکيتان                   

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في موقعها الرسمي أنه سيتم إنتاج هذه الصواريخ المتقدمة (جو-جو) المتوسطة المدى في ولاية أريزونا، وبالإضافة إلى الصواريخ، ستقوم شركة Raytheon Missile Co بإنتاج قطع الغيار والمعدات التيليمترية للصواريخ المذكورة.

وقالت الوزارة إن العقد بقيمة 634.2 مليون دولار ويجب أن ينجز العقد بحلول 31 يناير 2020.

وتدل المعلومات الواردة في المنشور على أن الصواريخ الجوية المذكورة سيتم توريدها إلى كوريا الجنوبية والمغرب وإندونيسيا ورومانيا وإسبانيا وتركيا والبحرين وقطر، بالاضافة الى بولندا واليابان المجاورتين لروسيا.

المصدر: نوفوستي

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