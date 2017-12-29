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مراسل العالم: خروج الحافلات التي تقل المسلحين من بيت جن باتجاه ادلب
الهلال الاحمر الفلسطيني : تسجيل 293 إصابة بمختلف انواعها في الضفة الغربية و90 في قطاع غزة خلال المواجهات مع الاحتلال
الهلال الاحمر الفلسطيني : ١٣٣ إصابة في الضفة الغربية و40 اصابة في قطاع غزة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية:إصابة شابين بجراح خطيرة في الرأس والبطن خلال المواجهات مع قوات الاحتلال شرق جباليا بقطاع غزة
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 60 مواطنا بينهم 15 بالرصاص الحي خلال المواجهات الدائرة شرق غزة
مصادر فلسطينية: إصابة شاب فلسطيني بجراح خطيرة في الرأس خلال المواجهات مع الاحتلال شرق جباليا بقطاع غزة
إصابة مراسلة قناة العالم في غزة بحالة اختناق إثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام نحو كادر القناة
مصادر فلسطينية:اصابات بالاحتراق بصفوف الاحتلال اثر القاء الزجاجات الحارقة عليهم في بلدتي العيزرية وابوديس شرق القدس
اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب موقع ناحل عوز في قطاع غزة
عشرات الاصابات بالرصاص الحي والمطاطي والغازات السامة خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس وغزة
مراسل العالم: خروج الحافلات التي تقل المسلحين من بيت جن باتجاه ادلب
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش
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