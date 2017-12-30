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مدريد تحقق في وفاة جزائري داخل سجن يحتجز فيه مهاجرون

مدريد تحقق في وفاة جزائري داخل سجن يحتجز فيه مهاجرون
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت الشرطة الاسبانية الجمعة فتح تحقيق في وفاة جزائري في سجن تحتجز فيه السلطات الاسبانية منذ نوفمبر مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا بحرا الى البلاد، رغم انتقادات غير حكومية محلية.

العالم - الجزائر

وعُثر على الجثة الجمعة في سجن ارخيدونا الحديث والذي كانت وزارة الداخلية قررت استخدامه كمركز للاحتجاز الاداري "الموقت" قرب ملقة في الاندلس، في جنوب البلاد.

واعلنت الشرطة الاسبانية في بيان "فتح تحقيق لتوضيح ظروف وفاة هذا النزيل الذي يبلغ من العمر 36 عاما والجزائري الجنسية". واعلنت الشرطة ان "مسؤولي مكلفين المراقبة عثروا" على جثة هذا الرجل "داخل غرفته"، ولم يستطيعوا انعاشه.

وكان القضاء الاسباني امر في 20 نوفمبر بوضعه قيد الحجز حتى 18 يناير، بحسب المصدر نفسه. وكانت اسبانيا وضعت نحو 500 مهاجر غير شرعي غالبيتهم من الجزائر في سجن ارخيدونا الذي لم يكن قد افتتح بعد وسط تنديد واسع من قبل منظمات تتولى الدفاع عن حقوقهم.

وردا على انتقادات وجهتها جماعات حقوقية قالت السلطات الاسبانية في نوفمبر ان مراكز الاحتجاز للاجانب باتت مكتظة وان هذا السجن مزود "حمامات وتدفئة واسرة وقاعات رياضية".

وصرح وزير الداخلية الاسباني خوان ايجناسيو زويدو "لا يمكننا قبول بقاء هؤلاء الاشخاص احرارا بذريعة وصولهم في مراكب واننا نستطيع انقاذهم".

 

وانتقدت "الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين" التي تقدم المساعدة للمهاجرين في مراكز الاحتجاز قرار وضع المهاجرين في السجن واعتبرت انه "ينتهك الحقوق والضمانات الدستورية"، كما اعربت عن اسفها للاحتجاز الذي يشكل "تجريما ظالما للاشخاص".

ووفقا لآخر حصيلة اعدتها المنظمة الدولية للهجرة فقد زاد عدد المهاجرين الواصلين الى اسبانيا في 2017 ثلاثة اضعاف، وتم تسجيل 223 حالة وفاة.

فقد وصل 21468 شخصا إلى المياه أو الأراضي الاسبانية هذا العام حتى 20 ديسمبر، أي بزيادة تفوق ثلاث مرات الارقام المسجلة في 2016 والتي بلغت 6046 شخصا.

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