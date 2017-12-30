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هذا آخر ما فعلته الجماعات المسلحة قبيل خروجها من الغوطة الغربية !

هذا آخر ما فعلته الجماعات المسلحة قبيل خروجها من الغوطة الغربية !
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أخرج الجيش العربي السوري العشرات من أفراد المجموعات المسلحة مع بعض أفراد عائلاتهم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري من منطقة بيت جن بالغوطة الغربية في ريف دمشق باتجاه إدلب، الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول.

العالم - سوريا

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه "تنفيذا للاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة من منطقة بيت جن حرصا على حقن دماء المدنيين وحماية البنى التحتية والمنشآت في المنطقة انطلقت بعد ظهر اليوم 4 حافلات تقل عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم باتجاه خط سيرها المحدد إلى محافظة إدلب".

وذكر موفد (سانا) أن أفراد المجموعات المسلحة سلمت السلاح الثقيل قبل أن تقوم وحدات من الجيش العربي السوري بالدخول إلى قرية مغر المير وتل مروان وتمشيطها وتأمينها بشكل كامل.

وأكد الموفد من خلال مشاهداته أن المجموعات المسلحة عمدت إلى إحراق مقراتها قبل خروجها من المنطقة لإخفاء الوثائق والقرائن التي تكشف القوى والدول الراعية لها.

ونفذت وحدات الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خلال الأسابيع الماضية عملية عسكرية مركزة ودقيقة في منطقة بيت جن ومغر المير بهدف إعادة الأمن والاستقرار إليها.

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هذا آخر ما فعلته الجماعات المسلحة قبيل خروجها من الغوطة الغربية !

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