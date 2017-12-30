مجلة فرنسية لاتعترف بکیان الإحتلال

العالم - أوروبا

سحبت النسخة الأخيرة من مجلة "Youpi" الفرنسية المخصصة للأطفال من المحلات، بعد اعتبارها الکیان الصهیوني وكوريا الشمالية "ليستا دولتين في الواقع".

وتضمنت منشورات المجلة "Youpi" لشهر يناير/كانون الثاني المقبل خريطة العالم، وجاء فيها: "نصنف هذه البلدان الـ197 دولة، مثل فرنسا وألمانيا والجزائر، وبلدان أخرى.. ولا تعترف جميع هذه الدول بدول مثل إسرائيل وكوريا الشمالية في الواقع".

وأثارت هذه العبارة انتقادات شديدة اللهجة من قبل الکیان الصهیوني، وأعربت سفيرة تل أبيب لدى باريس إليزا بن نون عن صدمتها إزاء ما سمتها "تعليم الأطفال الأكاذيب التي لن تسفر إلا عن تأجيج معاداة السامية".

وقررت شركة "بايارد"، وهي الشركة الأم للمجلة، سحب نسختها الأخيرة من المحال، وادعت في حسابها على "تويتر" أن العبارة المدوية كانت مجرد خطأ وإسرائيل هي دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجلة نفسها.

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