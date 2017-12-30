البث المباشر
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على تل الزعتر وقرية عطشان في جنوب شرق إدلب بعد معارك مع "النصرة" يواصلون عملياتهم في ادلب الجنوبي الشرقي وي
الكرملين: بوتين يبلغ الأسد بأن روسيا ستستمر بدعم سوريا في الدفاع عن سيادتها
مصادر يمنية: 10 شهيدات بقصف لطيران العدوان السعودي مزرعة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم للمنازل واعتقالات للمواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل
مراسل العالم نقلا عن مصادر عسكرية يمنية: إطلاق صاروخ باليستي على مبنى وزارة الدفاع السعودية بالرياض
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخا باليستيا على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض
رويترز: جماعة"داعش" تتبنى الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان بجنوب القاهرة
مراسل العالم: خروج الحافلات التي تقل المسلحين من بيت جن باتجاه ادلب

امريكا تستعد لإرسال دبلوماسيين الى سوريا.. وهذه مهمتهم!!

امريكا تستعد لإرسال دبلوماسيين الى سوريا.. وهذه مهمتهم!!
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أنه يتوقع زيادة عدد الدبلوماسيين والعاملين الأمريكيين في سوريا مع اقتراب نهاية المعركة ضد "داعش" وبدء التركيز على إعادة الإعمار.

العالم-الأميركيتان

وقال ماتيس، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة: "ما سنقوم به هو التحول مما أسمّيه بنهج الهجوم والسيطرة على الأراضي إلى إحلال الاستقرار... وسترون مزيدا من الدبلوماسيين الأمريكيين على الأرض".

وأضاف ماتيس، حسب ما نقلته وكالة "رويترز": "عندما تستقدم مزيدا من الدبلوماسيين فإنهم سيعملون لإعادة المبدئية للخدمات وإحضار المتعاقدين".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن "هناك أموالا دولية ينبغي إدارتها بحيث تثمر عن شيء ولكي لا ينتهي بها الأمر في جيوب الأشخاص الخطأ".

وذكر ماتيس، وفق الوكالة، أن "المتعاقدين والدبلوماسيين سيعملون على تدريب القوات المحلية على إزالة العبوات الناسفة بدائية الصنع والسيطرة على الأراضي لضمان عدم عودة داعش".

واعتبر رئيس البنتاغون أن "هذا يمثل محاولة للتوجه نحو وضع طبيعي وهذا يستلزم الكثير من الدعم".

وردا على سؤال إن كانت قوات الحكومة السورية قد تتحرك لتعطيل الخطط الأمريكية أجاب ماتيس: "سيكون هذا خطأ على الأرجح".

ولم يوضح ماتيس عدد الدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيواجدون في سوريا ومتى سيذهبون هناك.

يذكر أن واشنطن جمدت العلاقات مع دمشق منذ بدء الازمة السورية قبل 6 سنوات.

وقد نشر البنتاغون خلال العامين الماضيين نحو ألفي جندي أمريكي في سوريا بذريعة محاربة تنظيم "داعش"، وذلك في خطوة اتخذت دون أي دعوة أو موافقة من قبل الحكومة السورية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة هي الأولى، التي يقول فيها ماتيس إنه ستكون هناك زيادة في عدد الدبلوماسيين في المناطق التي جرت استعادتها من قبل "داعش".

114

 

روابط ذات صلة

أردوغان: لن نسمح لأمريكا بإنشاء ممر إرهابي شمال سوريا

هل انتقل "داعش" الى وادي نهر الفرات في سوريا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد.. رصد موقف بطولي شلّ حركة إرهابي "حلوان"

شاهد.. هذا ماجری في العراق، خلال عام 2017

مسلحٌ يقتل شخصين قبل أن ينتحر في أميركا

25 منظمة بحرينية تطالب بملاحقة الوفد البحريني الزائر لكيان الاحتلال

هذا ما أكد عليه بوتين خلال اتصال هاتفي مع الاسد اليوم..

هل فشلت منظومة السيسي الأمنية في حماية الأقباط؟

شاهد: رسالة حماس للكيان الاسرائيلي من خلال هذه الصورة...

الجيش السوري يواصل التقدم في ادلب الجنوبي الشرقي

الأردن والکیان الاسرائيلي يجددان مفاوضات "قناة البحرين"

مشاهد مميزة من مسيرات يوم البصيرة في ايران

مصدر رسمي اردني يعلق على صدور قرار تقاعد 3 أمراء بامر من الملك..

صادرات أكثر من مليار دولار بضائع من جمارك واسواق كرمانشاه

غواتيمالا: قرار نقل سفارتنا إلى القدس "لا رجوع عنه"

لغز «اختفاء مفاجئ» لثامر السبهان بعد اجتماع في البيت الأبيض!

هذا ما فعله هذا الحلاق العربي برأس أحد زبائنه..!

امريكا تستعد لإرسال دبلوماسيين الى سوريا.. وهذه مهمتهم!!

كيف تقرأ مصادر سورية معارضة المشهد السوري بعد عام على تحرير حلب؟

حرکة النجباء: مستعدون للدفاع عن القدس الشريف+ صور

صحيفة فرنسية تكشف.. من الذي يتولي مهمة الرد على المكالمات الهاتفية الموجهة للملك السعودي؟

مصادر اوروبية: ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود

الأکثر مشاهدة