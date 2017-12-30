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مصادر اوروبية: ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود

مصادر اوروبية: ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال مصدران أمنيان كبيران من أوروبا الغربية إن "ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود، في ثلاث مناسبات على الأقل خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بنقل شحنات في عرض البحر، وهو ما يمثل شريان حياة اقتصاديًا للبلد الشيوعي".

العالم-أوروربا

وقالت مصادر بحسب "ارم نيوز"، إن "إقدام روسيا على بيع النفط أو منتجات نفطية ينتهك عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونغ يانغ".

وقال المصدر الأمني الأول طالبًا عدم نشر اسمه: “نقلت سفن روسية مواد بتروكيماوية إلى سفن من كوريا الشمالية، في عدة مناسبات خلال العام، وذلك في انتهاك للعقوبات”.

وقال مصدر آخر، أكد بشكل مستقل وجود تجارة بين السفن الروسية والكورية الشمالية، إنه لا يوجد دليل على انخراط الحكومة الروسية في العمليات الأخيرة.

وقال المصدر الأمني الأوروبي الثاني: “لا يوجد دليل على أن ذلك تدعمه الدولة الروسية؛ لكن هذه السفن الروسية تقدم شريان حياة للكوريين الشماليين”.

وتعتبر روسيا ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وتملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن. وذكرت رويترز في سبتمبر /أيلول أن سفنًا كورية شمالية تبحر مباشرة من روسيا إلى بلادها.

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