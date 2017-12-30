رسالة من رئيس الوزراء الايطالي إلى البارزاني...هذا ما جاء فيها

العالم - العراق

وبينت أن الأخير أعرب عن أمله بالإسراع في بدء الحوار بين بغداد وأربيل لحل جميع المشاكل بين الطرفين وفق الدستور".

وقالت حكومة كردستان في بيان صحفي، اليوم السبت، إن "رئيس حكومة كردستان نيجيرفان برزاني تلقى رسالة من رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني"، مبينة أن "جينتيلوني أعرب عن أمله بالإسراع لبدء الحوار بين أربيل وبغداد لحل كافة المشاكل وفق الدستور"، بحسب الاتجاه برس.

وأضاف البيان، أن "جينتيلوني أكد في رسالته على أن إيطاليا مهتمة بالأوضاع القائمة بين العراق وإقليم كردستان، واعتبر أن مواجهة الإرهاب ستبقى عاملاً مشتركاً بيننا".

وتابع، أن "جينتيلوني أعرب عن ارتياحه للخطوات التي تمت بموجبها تحرير المدن من قبضة داعش، وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار المناطق المحررة من داعش عامل أساسي لعودة النازحين إلى مناطقهم ولمنع التهديدات الإرهابية".

وأختتم البيان بالقول إن "جينتيلوني أكد على تدريب القوات المسلحة والشرطة في العراق وإقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "جينتيولي أوضح أن بلاده ستبقى في الخط الامامي لمواجهة الإرهاب".

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وكردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، مما دفع رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة".

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