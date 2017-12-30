غواتيمالا: قرار نقل سفارتنا إلى القدس "لا رجوع عنه"

العالم-فلسطين

وقالت خويل للصحفيين أثناء الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب الأهلية بغواتيمالا عام 1996 "إنه قرار تم اتخاذه.. ولن يتم التراجع عنه".

وأضافت في رد على الانتقادات، أن "الحكومة الغواتيمالية تحترم كثيرا المواقف التي اتخذتها الدول الأخرى و(...) نعتقد أن على الآخرين احترام القرارات التي اتخذتها غواتيمالا".

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول، أكدت غواتيمالا، أن قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، اقتداء بامريكا، هو قرار "سيادي"، لا ينبغي أن يؤثر في علاقاتها بأي دولة أخرى.

وكان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، أعلن أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك غواتيمالا أول بلد في العالم يحذو حذو الولايات المتحدة بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وكتب موراليس على صفحته في موقع "فيسبوك" إثر محادثة أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن: "أحد المواضيع الأكثر أهمية كان عودة سفارة غواتيمالا إلى القدس (...) لهذا السبب أنا أعلمكم بأني أصدرت تعليمات إلى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص اللازم لتحقيق ذلك".

وردت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقول إن قرار غواتيمالا "مخز ومخالف للقانون"، في حين رحب به نتنياهو.

المصدر: وكالات

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