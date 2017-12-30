البث المباشر
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على تل الزعتر وقرية عطشان في جنوب شرق إدلب بعد معارك مع "النصرة" يواصلون عملياتهم في ادلب الجنوبي الشرقي وي
الكرملين: بوتين يبلغ الأسد بأن روسيا ستستمر بدعم سوريا في الدفاع عن سيادتها
مصادر يمنية: 10 شهيدات بقصف لطيران العدوان السعودي مزرعة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم للمنازل واعتقالات للمواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل
مراسل العالم نقلا عن مصادر عسكرية يمنية: إطلاق صاروخ باليستي على مبنى وزارة الدفاع السعودية بالرياض
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخا باليستيا على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض
رويترز: جماعة"داعش" تتبنى الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان بجنوب القاهرة
مراسل العالم: خروج الحافلات التي تقل المسلحين من بيت جن باتجاه ادلب

غواتيمالا: قرار نقل سفارتنا إلى القدس "لا رجوع عنه"

غواتيمالا: قرار نقل سفارتنا إلى القدس
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

شددت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا خويل، الجمعة، على أن قرار الرئيس جيمي موراليس بنقل سفارة غواتيمالا في "تل ابيب" إلى القدس المحتلة "لا رجوع عنه"، داعية إلى "احترام" قرارات بلادها.

العالم-فلسطين

وقالت خويل للصحفيين أثناء الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب الأهلية بغواتيمالا عام 1996 "إنه قرار تم اتخاذه.. ولن يتم التراجع عنه".

وأضافت في رد على الانتقادات، أن "الحكومة الغواتيمالية تحترم كثيرا المواقف التي اتخذتها الدول الأخرى و(...) نعتقد أن على الآخرين احترام القرارات التي اتخذتها غواتيمالا".

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول، أكدت غواتيمالا، أن قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، اقتداء بامريكا، هو قرار "سيادي"، لا ينبغي أن يؤثر في علاقاتها بأي دولة أخرى.

وكان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، أعلن أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك غواتيمالا أول بلد في العالم يحذو حذو الولايات المتحدة بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وكتب موراليس على صفحته في موقع "فيسبوك" إثر محادثة أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن: "أحد المواضيع الأكثر أهمية كان عودة سفارة غواتيمالا إلى القدس (...) لهذا السبب أنا أعلمكم بأني أصدرت تعليمات إلى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص اللازم لتحقيق ذلك".

وردت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقول إن قرار غواتيمالا "مخز ومخالف للقانون"، في حين رحب به نتنياهو.

المصدر: وكالات

114

روابط ذات صلة

غواتيمالا تشكك بمقاطعة العرب لها اقتصاديا بسبب القدس

موراليس: غواتيمالا باعت كرامتها لأمريكا!

خارجية قطر: نأمل أن تراجع غواتيمالا قرار نقل سفارتها للقدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد.. رصد موقف بطولي شلّ حركة إرهابي "حلوان"

شاهد.. هذا ماجری في العراق، خلال عام 2017

مسلحٌ يقتل شخصين قبل أن ينتحر في أميركا

25 منظمة بحرينية تطالب بملاحقة الوفد البحريني الزائر لكيان الاحتلال

هذا ما أكد عليه بوتين خلال اتصال هاتفي مع الاسد اليوم..

هل فشلت منظومة السيسي الأمنية في حماية الأقباط؟

شاهد: رسالة حماس للكيان الاسرائيلي من خلال هذه الصورة...

الجيش السوري يواصل التقدم في ادلب الجنوبي الشرقي

الأردن والکیان الاسرائيلي يجددان مفاوضات "قناة البحرين"

مشاهد مميزة من مسيرات يوم البصيرة في ايران

مصدر رسمي اردني يعلق على صدور قرار تقاعد 3 أمراء بامر من الملك..

صادرات أكثر من مليار دولار بضائع من جمارك واسواق كرمانشاه

غواتيمالا: قرار نقل سفارتنا إلى القدس "لا رجوع عنه"

لغز «اختفاء مفاجئ» لثامر السبهان بعد اجتماع في البيت الأبيض!

هذا ما فعله هذا الحلاق العربي برأس أحد زبائنه..!

امريكا تستعد لإرسال دبلوماسيين الى سوريا.. وهذه مهمتهم!!

كيف تقرأ مصادر سورية معارضة المشهد السوري بعد عام على تحرير حلب؟

حرکة النجباء: مستعدون للدفاع عن القدس الشريف+ صور

صحيفة فرنسية تكشف.. من الذي يتولي مهمة الرد على المكالمات الهاتفية الموجهة للملك السعودي؟

مصادر اوروبية: ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود

الأکثر مشاهدة