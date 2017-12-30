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"أميركا تتبنى بقايا داعش" و"مصر تتحدى الارهاب"

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

"سوريا.. مخططات اميركية وتبني بقايا داعش" و"مصر وتحدي الارهاب الوهابي".

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في الملف الاول لبانوراما الليلة..نبدأ من دمشق , اذ افادت مصادر رسمية بأن مروحيات تابعة للقوات الاميركية قامت باجلاء العشرات من عناصر وقيادات جماعة داعش الوهابية الى محافظة الحسكة بعد ان كانوا محاصَرين في ريف دير الزور شرقي البلاد , وفيما طالب وزير الدفاع الاميركي كلا من دمشق وموسكو بعدم الاقتراب من وادي الفرات ,دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القيادة الاميركية الى سحب قواتِها من سورية بعد الحسم النهائي لملف الارهاب  في سورية

في ملف بانوراما الثاني .. لقي تسعة اشخاص مصرعَهم واُصيب اخرون في هجوم استَهدف مدخل كنيسة في ضاحية حلوان جنوب العاصمة القاهرة ,وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية اَن مسلحا واحدا شن الهجوم وقد اُصيب قبل ان يَجري اعتقالُه. ياتي ذلك عقب تقارير تحدثت عن قيام جهات غربية بنقل المئات من عناصر داعش الوهابية الى الاراضي المصرية وهو ما حذر منه الرئيس السيسي قبل اسابيع.

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