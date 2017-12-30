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العبادي: هولاء تسببوا بدخول داعش الى العراق..

العبادي: هولاء تسببوا بدخول داعش الى العراق..
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، المواطنين العراقيين الى التصويت ضد الفاسدين في الانتخابات المقبلة.

العالم - العراق

و عزا حيدر العبادي، السبت، سبب دخول تنظيم "داعش" الى العراق لمن وصفهم بأنهم "فاسدون استولوا على أموال الدولة"، داعيا المواطنين الى التصويت ضدهم في الانتخابات المقبلة.
وقال العبادي في كلمة له خلال حضوره مهرجان (نصر العراق الحاسم) الذي اقامته فرقة العباس القتالية، إن "الفاسدين الذين استولوا على أموال الدولة هم من تسببوا بدخول داعش الى العراق"، مشددا بأنه "لن يسمح للفاسدين مجددا بسرقة الأموال بحجة تقديم الخدمات".

وأضاف العبادي، "سنستمر بملاحقة الإرهابيين في كل مكان بالعراق حتى القضاء على آخر أوكارهم"، داعيا المواطنين الى أن "يكون صوتهم في الانتخابات موحدا ضد الفاسدين".

واكد العبادي ان "الاعمار سيشمل جميع المحافظات، لان جميعها تضررت"، لافتا الى ان "ابناء الوسط والجنوب عندما هبوا لتحرير المناطق التي احتلتها داعش لم يفكروا بامور سياسية وانما قاتلوا من اجل الوطن والمقدسات".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في (19 كانون الأول 2017)، عدم وجود قوائم معدة سلفاً لأسماء الفاسدين، مشيراً إلى أن هناك سلسلة إجراءات لملاحقتهم.

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