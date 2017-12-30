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موسكو تؤكد التزامها الكامل بنظام العقوبات بحق بيونغيانغ

موسكو تؤكد التزامها الكامل بنظام العقوبات بحق بيونغيانغ
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بنظام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

العالم-أسيا

وأوضح المكتب الصحفي للوزارة لـ "سبوتنيك" اليوم السبت، أن "روسيا تلتزم بنظام العقوبات بشكل كامل ودقيق، نود التذكير بأن هناك حصص على تصدير النفط، لكنه لا وجود حظر كامل (بحسب القرار رقم 2397)، وتتولى اللجنة 171 متابعة تنفيذ نظام العقوبات".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر عقوبات جديدة على بيونغيانغ الجمعة قبل الماضية (22 ديسمبر/ كانون الأول) ردا على تجاربها الصاروخية.

وصوت أعضاء مجلس الأمن، ويضم 15 دولة، بالإجماع لصالح فرض العقوبات التي تتضمن تقليص واردات الوقود بنسبة تصل إلى 90%.

وتخضع بيونغيانغ بالفعل لعقوبات من جهات عدة مثل امريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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