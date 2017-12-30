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القيم الغذائية في عصير الجزر وفوائده الوقائية

القيم الغذائية في عصير الجزر وفوائده الوقائية
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

العصائر من أكثر موجات التغذية الصحية انتشاراً في الوقت الحالي، وتوفر الكثير من شركات المواد الغذائية أنواعاً طازجة من العصائر دون إضافات.

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يحمي تناول عصير الجزر بانتظام من 3 أنواع من السرطان يحتوي كوب عصير الجزر على 94 سعرة حرارية، و2.24 غرام من البروتين، و0.35 غرام من الدهون، و21.9 غراماً من الكربوهيدرات.

وإذا تم عصر الجزر بطريقة لا تحافظ على الألياف سيحتوي الكوب على 1.9 غرام من الألياف و9 غرامات من السكر. أما إذا تم استخدام العصارة التي تحافظ على الألياف فسيحتوي الكوب على 4 غرامات من الألياف و6 غرامات من السكر. وتلعب الألياف دوراً هاماً في تحسين الهضم.

ويوفر كوب عصير الجزر 689 ملغ من البوتاسيوم، و20 ملغ من فيتامين "سي"، و0.217 ملغ من الثيامين، و0.512 من فيتامين "ب6"، و2.25 ميكروغرام من فيتامين "أ"، و36 ميكروغرام من فيتامين "ك".

المصدر: الدیار

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