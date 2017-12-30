البث المباشر
وكالة السودان للأنباء: البشير أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري 6 أشهر
مراسل العالم:شهداء وجرحى بغارات لطيران العدوان السعودي على سوق شعبي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على تل الزعتر وقرية عطشان في جنوب شرق إدلب بعد معارك مع "النصرة" يواصلون عملياتهم في ادلب الجنوبي الشرقي وي
الكرملين: بوتين يبلغ الأسد بأن روسيا ستستمر بدعم سوريا في الدفاع عن سيادتها
مصادر يمنية: 10 شهيدات بقصف لطيران العدوان السعودي مزرعة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم للمنازل واعتقالات للمواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل
مراسل العالم نقلا عن مصادر عسكرية يمنية: إطلاق صاروخ باليستي على مبنى وزارة الدفاع السعودية بالرياض
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخا باليستيا على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض

مصر.. السجن 3 سنوات لمرسي بتهمة "إهانة القضاء"

مصر.. السجن 3 سنوات لمرسي بتهمة
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة "إهانة القضاء" قبل عزله عام 2013 بعد احتجاجات على حكمه الذي استمر عاماً واحداً.

العالم - مصر

ووجهت بالإضافة إلى مرسي تهم لـ24 سياسيا وناشطا وإعلاميا "بسب القضاء وإهانة المحاكم والسلطة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية عبر القنوات" وفق ما أعلن جنايات القاهرة.

وما زال مرسي رهن الاعتقال منذ اقالته وجرت عدة محاكمات له حكم في إحداها بالإعدام لكنه ألغي لاحقا وثبت بحقه حكمان بالسجن لمدة 45 عاما.

وكانت وسائل إعلام مصرية، ذكرت أن محكمة جنايات القاهرة نظرت في إعادة محاكمة المعتقل محمد مرسي و23 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، ومنهم المرشد العام محمد بديع، في قضية "التخابر مع حماس".

ووجهت السلطات المصرية بعد أن اقيل من منصبه كالرئيس المصري "تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري للإضرار بمصر".

وشهدت الحالة الصحية لمرسي تدهورا بفعل ما قال إنها انتهاكات ترتكب بحقه من قبل إدارة السجن وحرمان من تلقي الرعاية الطبية.

عربي 21

208-114

روابط ذات صلة

إحالة دعوى إسقاط جنسية «مرسي» الى المفوضين

 الإمارات ترحل نجل مستشار مرسي إلى مصر بالقوة

مرسي: حالتي تتدهور يوماً بعد يوم.. كيف رد عليه قاضي المحكمة؟!

نجل مرسي يثير إعجاب النشطاء بعد كلمات وجهها للمحكمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أموال الاتحاد الأوروبي لا تستخدم بكفاءة في تركيا لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين

طهران: دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوى نفاق

الحكم بسجن شاب 13 ألف عام....والسبب؟!

اتهام السلطات السورية بمهاجمة الشعب جزء من حرب إعلامية أمريكية

أردوغان: لا مانع لحل مشاكلنا مع أمريكا في سوريا

شاهد.. بنغلادش تعيد 100 ألف من الروهينغا الی ميانمار

واشنطن تريد تسخير الأمم المتحدة لمآربها الضيقة

ليست مزحة.. سوريا تساعد روسيا على إنشاء جيش جديد

اعدام النمر جريمة لا تنسى

طريقة لإجبار الولايات المتحدة على مغادرة سوريا

مصر.. السجن 3 سنوات لمرسي بتهمة "إهانة القضاء"

القيم الغذائية في عصير الجزر وفوائده الوقائية

داغستان: آلاف المواطنين الروس لا يزالون في العراق وسوريا

الأسد وبوتين يتبادلان برقيات التهنئة بمناسبة العام الجديد

موسكو تؤكد التزامها الكامل بنظام العقوبات بحق بيونغيانغ

هذا ما قاله نوري المالكي لـ«صدام» لحظة إعدامه..

تأييدا لحملة عربيات ضد التطبيع.. رائدات مصريات يطالبن بالمقاطعة

الجيش اليمني يشن هجوماً علی تبة القناصين

العبادي: هولاء تسببوا بدخول داعش الى العراق..

من وصف بالامس الايرانيين بالارهابيين، اليوم يزعم دعم احتجاجاتهم ضد الغلاء!

الأکثر مشاهدة