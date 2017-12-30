مصر.. السجن 3 سنوات لمرسي بتهمة "إهانة القضاء"

العالم - مصر

ووجهت بالإضافة إلى مرسي تهم لـ24 سياسيا وناشطا وإعلاميا "بسب القضاء وإهانة المحاكم والسلطة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية عبر القنوات" وفق ما أعلن جنايات القاهرة.

وما زال مرسي رهن الاعتقال منذ اقالته وجرت عدة محاكمات له حكم في إحداها بالإعدام لكنه ألغي لاحقا وثبت بحقه حكمان بالسجن لمدة 45 عاما.

وكانت وسائل إعلام مصرية، ذكرت أن محكمة جنايات القاهرة نظرت في إعادة محاكمة المعتقل محمد مرسي و23 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، ومنهم المرشد العام محمد بديع، في قضية "التخابر مع حماس".

ووجهت السلطات المصرية بعد أن اقيل من منصبه كالرئيس المصري "تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري للإضرار بمصر".

وشهدت الحالة الصحية لمرسي تدهورا بفعل ما قال إنها انتهاكات ترتكب بحقه من قبل إدارة السجن وحرمان من تلقي الرعاية الطبية.

عربي 21

208-114