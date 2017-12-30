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ليست مزحة.. سوريا تساعد روسيا على إنشاء جيش جديد

ليست مزحة.. سوريا تساعد روسيا على إنشاء جيش جديد
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

يتسلح الجيش الروسي بأنظمة عالية الدقة وطائرات من دون طيار، وهو الآن مستعد بالفعل لصد ضربات الطائرات الأسرع من الصوت الأمريكية.

العالم - سوريا

وأصبح هذا العام واحداً من أهم الأعوام للقوات المسلحة الروسية. فنتائج الإصلاحات الواسعة النطاق التي بدأت في عام 2012 واضحة. وهذا لا يتعلق فقط بإعادة تجهيز النظم الجديدة وتشكيل الوحدات العسكرية. فأيديولوجية الكفاح المسلح وحتى مظهر الجيش يتغير بشكل كبير. وتم تجريب القوات المسلحة الروسية المحدثة في العملية في سوريا، حيث حقق الجيش الروسي انتصاراً باهراً، وفقاً لموقع vpk-news.

فقد تم اختبار أنظمة المدفعية الدقيقة في سوريا والطائرات دون طيار، وتؤخذ التجربة السورية بالاعتبار في برنامج التدريب القتالي للقوات المسلحة الروسية. فبدأت وزارة الدفاع بتطوير المدفعية. وأظهرت مناورات “الغرب 2017” فعالية هذه النظم.

ولم تعد الضربة الواسعة النطاق التي يمكن أن توجه لروسيا في هذا العام تهديدا للقوات النووية الاستراتيجية الروسية. فالقوات الروسية المسلحة أصبحت قادرة على كشف وتتبع الصواريخ الأسرع من الصوت بسرعة كبيرة والرد عليها.

عام 2017 أصبح من أهم الأعوام للقوات المسلحة الروسية. وأجري الكثير من الإصلاحات لسنوات عديدة. ظهرت بدلات عسكرية جديدة ووحدات عسكرية جديدة. وفقط في هذه العام وجد الجيش ثمار سنوات عديدة من العمل، فأصبح حديثا ومسلحا بأحدث التقنيات.

المصدر : شام تايمز 

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