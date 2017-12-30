الحكم بسجن شاب 13 ألف عام....والسبب؟!

العالم - حوادث

وقضت المحكمة التايلاندية بالسجن لهذا الشخص لأكثر من 13 ألف عام، لإدانته بجرائم الاحتيال.

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، أقر بوديت كيتيتراديلوك، البالغ من العمر 34 عاما، بأنه أدار خطة للاحتيال بإقناع مستثمرين بقدرته على تحقيق أرباح وهمية.

واقتنع نحو 40 ألف شخص بضخ ما يزيد عن 16 مليون دولار في شركات بوديت، لتصل عدد قضايا الاحتيال ضده إلى 2653 تهمة الاحتيال.

واعترف الشاب بجرائمه، ما دفع المحكمة لتخفيف الحكم عليه إلى النصف، لتصبح مدة عقوبته 6637 سنة وستة أشهر.

ومن المرجح أن يقضي الرجل نحو 20 عاما في السجن، حيث إن القانون التايلاندي يحدد 10 سنوات كأقصى عقوبة لجرائم النصب والاحتيال.

وغرمت المحكمة الشركتين، اللتين يملكهما بوديت، 40 مليون دولار لكل منهما، كما ألزمته برد 17 مليون دولار، لضحاياه.

المصدر : سبوتنك